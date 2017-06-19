У Парижі знову паніка: автомобіль протаранив поліцейський фургон, центр міста оточено

17:53, 19 червня 2017
Світ
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Одна з машин охоплена вогнем, поліція проводить операцію.

Ілюстрація / REUTERS

В районі Єлисейських полів у Парижі автомобіль врізався у поліцейський фургон. За попередніми даними, жертв немає. Водій був затриманий.

Як повідомляє Reuters, одна з машин охоплена вогнем. Поліцейські оточили місце події і закрили шляху до президентського палацу.

За повідомленнями ЗМІ, також закрита станція метро.

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Як повідомляв УНІАН, 6 червня чоловік з молотком напав на поліцейського біля собору Паризької Богоматері.

У Парижі діє режим надзвичайного стану, введений після нападів джихадистів 13 листопада 2015 року, коли загинули 130 осіб і сотні отримали поранення. З тих пір цей режим продовжувався п'ять разів.

Останній напад екстремістів у Парижі відбувся наприкінці квітня. Нападник відкрив вогонь з автоматичної зброї по поліцейського автобуса. Один поліцейський був убитий і ще двоє отримали поранення. Нападника застрелили. Відповідальність за інцидент узяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".

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Теги: #поліція#Франція