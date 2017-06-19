У Парижі знову паніка: автомобіль протаранив поліцейський фургон, центр міста оточено

В районі Єлисейських полів у Парижі автомобіль врізався у поліцейський фургон. За попередніми даними, жертв немає. Водій був затриманий.

Як повідомляє Reuters, одна з машин охоплена вогнем. Поліцейські оточили місце події і закрили шляху до президентського палацу.

Heavily armed police extend cordon. Appear to be searching area. One man is on the ground and one car is stopped in middle of cordoned area. pic.twitter.com/TapQejiTiF — Melissa Bell (@MelissaBellCNN) June 19, 2017

За повідомленнями ЗМІ, також закрита станція метро.

Читайте такожПід час нападу на поліцейського в Парижі нападник вигукнув: "Це за Сирію!"

Як повідомляв УНІАН, 6 червня чоловік з молотком напав на поліцейського біля собору Паризької Богоматері.

У Парижі діє режим надзвичайного стану, введений після нападів джихадистів 13 листопада 2015 року, коли загинули 130 осіб і сотні отримали поранення. З тих пір цей режим продовжувався п'ять разів.

Останній напад екстремістів у Парижі відбувся наприкінці квітня. Нападник відкрив вогонь з автоматичної зброї по поліцейського автобуса. Один поліцейський був убитий і ще двоє отримали поранення. Нападника застрелили. Відповідальність за інцидент узяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".