ІД розробляє ноутбуки з вибухівкою для підриву літаків - ЗМІ

Терористична організація "Ісламська держава" розробляє начинені вибуховими речовинами ноутбуки для підриву пасажирських літаків, передає The New York Times з посиланням на дані американських джерел, знайомих з ситуацією.

Повідомляється, що ізраїльські розвідники з'ясували, що розробляються ноутбуки з вибухівкою, які не визначаються стандартними приладами, які використовують служби безпеки аеропортів для сканування багажу. Також вони встановили спосіб підриву таких пристроїв.

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Терористична група працює над тим, щоб зробити вибухові речовини схожими на батареї для портативних комп'ютерів. Наголошується, що ці дані спровокували заборони на провезення ноутбуків в цивільних літаках.

Як повідомляв УНІАН, США заборонили провезення в ручній поклажі електронних пристроїв, таких як ноутбуки і планшети, для пасажирів, які прибувають з восьми країн з переважно мусульманським населенням.

Великі електронні пристрої можна брати з собою в політ тільки в багажі, однак заборона не торкнулася мобільних телефонів і смартфонів. Ця міра торкнулася десяти аеропортів у восьми країнах - Єгипет, Йорданія, Кувейт, Марокко, Катар, Туреччина, Саудівська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати.