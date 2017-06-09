У ЄС пригрозили Великобританії жорсткими часовими рамками щодо перемовин по Brexit

Голова Європейської ради Дональд Туск, який буде курувати переговори ЄС про вихід Великобританії із ЄС, попередив, що Лондону загрожує жорсткі часові рамки для завершення переговорів, пише Reuters.

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"Ми не знаємо, коли починаються перемовини щодо Brexit. Ми знаємо, коли вони повинні закінчитися. Робіть все можливе, щоб уникнути ситуації, в якій "не буде угоди", якщо не буде перемовин", - наголосив Туск.

Як повідомляв УНІАН раніше, консерватори не змогли отримати абсолютну більшість у парламенті, Британію очікує так званий підвішений парламент. Згідно з останніми даними, після оголошення 635 з 650 місць, консерватори отримують 308 депутатських місць (станом на 8.20 ранку за київським часом), втративши 11. На 28 мандатів збільшується фракція лейбористів – до 259.