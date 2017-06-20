Трамп прокоментував ситуацію з американським студентом, який помер після повернення з полону в КНДР

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував ситуацію зі смертю 22-річного американського студента Отто Вормбієра, який помер після повернення з полону з Північної Кореї.

Читайте такожНерозуміння мови та відмирання мозку: медики оглянули американського студента після більше року в’язниці у КНДРПро це Трамп сказав під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Білому домі у Вашингтоні, яка транслювалася на телеканалі NBC News.

Після короткої промови двох президентів американські журналісти почали вимагати від Трампа прокоментувати ситуацію зі смертю студента, якого на початку 2016 року у Північній Кореї засудили до 15 років каторги. Отто Вормбієр більше року просидів у в'язниці в КНДР та повернувся до США у стані коми.

"Це ганьба, що сталося з Отто. Це абсолютна ганьба, що сталося з Отто. Цього ніколи не потрібно було допускати. І відверто, якщо би його повернули додому раніше, я думаю, що результат був би значно іншим", - наголосив Трамп. "Його слід було повернути додому давним-давно", - заявив Трамп.