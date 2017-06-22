У РФ почали блокувати російський домен Google
14:51, 22 червня 2017Світ
520 0
Уже відомо, що домен заблокували декілька провайдерів.
Ілюстрація / REUTERS
Російський домен Google (google.ru) потрапив до списку заборонених сайтів. Роскомнадзор наказав провайдерам заблокувати російський домен пошуковика, пишуть «Ведомости».
Уже відомо, що домен заблокували декілька провайдерів. Зазначається, що Google був внесений до реєстру 14 червня з двох причин – з однієї «доступ до сайту не обмежується», з іншої - обмежується доступ до однієї зі сторінок.
Читайте такожGoogle боротиметься з тероризмом: під обмеження потраплять релігійні відео на YouTube
Про які сторінках і матеріалах йдеться, поки незрозуміло.
Домен знаходився в списку заборонених сайтів з 2016 року. Чому його наказали заблокувати саме зараз, невідомо.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter