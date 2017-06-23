"Запізнілий акт справедливості": у Німеччині скасували всі післявоєнні вироки за гомосексуалізм
Стаття про кримінальне покарання гомосексуалів була прийнята ще при кайзері, але особливо активно застосовувалася нацистами.
Нижня палата парламенту Німеччини одноголосно ухвалила закон, згідно яким будуть реабілітовані всі засуджені в післявоєнний період гомосексуали. Їм будуть виплачені компенсації.
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Міністр юстиції Німеччини Хайко Маас назвав це рішення "запізнілими актом відновлення справедливості", передає DW.
Стаття про кримінальне покарання гомосексуалів була прийнята ще при кайзері, але особливо активно застосовувалася нацистами. У часи Третього Рейху за статею були відправлені у в'язниці і концтабори понад 42 тисяч людей. У НДР її остаточно скасували в 1968 році. Роком пізніше вона була пом'якшена і в Західній Німеччині, а остаточно статтю прибрали з німецького кримінального кодексу лише у 1994 році.
Згідно з рішенням бундестагу, постраждалим - а їх з 1949 року було близько 64 тисячі - виплатять компенсацію в три тисячі євро плюс 1500 євро за кожен новий рік ув'язнення. Скільки засуджених за цим законом ще живі невідомо. Міністерство юстиції Німеччини передбачає, що за компенсацією можуть звернутися близько 5 тисяч осіб.
Щоб закон набув чинності, його має схвалити редставництва німецьких земель.