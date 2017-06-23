"Запізнілий акт справедливості": у Німеччині скасували всі післявоєнні вироки за гомосексуалізм

Нижня палата парламенту Німеччини одноголосно ухвалила закон, згідно яким будуть реабілітовані всі засуджені в післявоєнний період гомосексуали. Їм будуть виплачені компенсації.

Читайте такожВлада Росії закликала туристів зробити щеплення у зв'язку з гей-парадами у Європі

Міністр юстиції Німеччини Хайко Маас назвав це рішення "запізнілими актом відновлення справедливості", передає DW.

Стаття про кримінальне покарання гомосексуалів була прийнята ще при кайзері, але особливо активно застосовувалася нацистами. У часи Третього Рейху за статею були відправлені у в'язниці і концтабори понад 42 тисяч людей. У НДР її остаточно скасували в 1968 році. Роком пізніше вона була пом'якшена і в Західній Німеччині, а остаточно статтю прибрали з німецького кримінального кодексу лише у 1994 році.

Згідно з рішенням бундестагу, постраждалим - а їх з 1949 року було близько 64 тисячі - виплатять компенсацію в три тисячі євро плюс 1500 євро за кожен новий рік ув'язнення. Скільки засуджених за цим законом ще живі невідомо. Міністерство юстиції Німеччини передбачає, що за компенсацією можуть звернутися близько 5 тисяч осіб.

Щоб закон набув чинності, його має схвалити редставництва німецьких земель.