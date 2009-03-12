Португалія останньою в єврозоні офіційно вступила в рецесію

Португалія стала в середу останньою з 16 держав єврозони, яка офіційно вступила в рецесію: урядова статистика показала скорочення ВВП країни в четвертому кварталі 2008 року на 1,6% після його спаду на 0,1% в третьому кварталі.

Порівняно з аналогічним періодом попереднього року ВВП Португалії скоротився в четвертому кварталі на 1,8%, передає агентство Франс Прес.

Раніше в середу про вступ до стадії технічної рецесії, основним показником якої є падіння ВВП протягом двох кварталів поспіль, заявила Угорщина - одна з найбільш постраждалих від фінансової кризи країн Європи. За даними національного статистичного бюро KSH, в жовтні-грудні 2008 року ВВП країни скоротився на 1,2% порівняно з третім кварталом, коли він впав на 0,5%.

П`ятьма днями раніше аналогічну заяву зробила Ісландія, ВВП якої в жовтні-грудні 2008 року скоротився на 0,9% порівняно з третім кварталом.

На початку грудня 2008 року європейське статистичне агентство Eurostat підтвердило опрлюднені раніше попередні дані про те, що в третьому кварталі в стадію рецесії вступила економіка єврозони в цілому.

РІА "Новости"