В Англії знайшли вже 60 багатоповерхівок із вогненебезпечним облицюванням

Облицювання 60 багатоповерхових житлових будинків у 25 районах Англії не пройшла пожежну інспекцію на займистість, повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на уряд Великобританії.

Інспекція почали проводити в 600 подібних будівлях по всій країні після того, як у Лондоні згоріла висотна багатоквартирна будівля Гренфелл-тауер, в результаті чого загинули щонайменше 79 осіб.

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Міністерство у справах місцевого самоврядування повідомило, що у всіх будинках, обстежених на даний момент, облицювальні панелі виявилися горючими.

Повідомляється, що будинки з вогненебезпечними панелями виявлені в лондонських районах Барнет, Брент, Излингтон, Кемден, Ламбет, Уондсуорт і Хонслоу, а також в інших містах Англії - Донкастері, Манчестері, Норіджі, Плімуті, Портсмуті, Стоктон-він-Тизе і Сандерленді.

Як повідомила муніципальна рада Кемдена, близько 200 жителів чотирьох із п'яти корпусів мікрорайону Чалкотс досі відмовляються покинути свої квартири і їм було сказано зробити це в обов'язковому порядку, щоб дозволити провести роботи з пожежної безпеки.

У п'ятницю влада терміново евакуювала жителів 650 квартир в цих вежах, оскільки там використовувалася таке ж облицювання, що і в Гренфелл-тауер.

Ремонт в мікрорайоні Чалкотс проводився в період з 2006 по 2009 роки тією ж самою фірмою Rydon, яка ремонтувала Гренфелл-тауер у 2015-2016 роках.

Як повідомляв УНІАН, лондонська поліція офіційно підтвердила, що причиною пожежі в багатоповерховому будинку Гренфелл-тауер, жертвами якого стали 79 осіб, стало загоряння холодильника в одній з квартир.

У поліції також підтвердили, що зовнішнє оздоблення будинку не відповідало вимогам пожежної безпеки.

Нагадаємо, пожежа в 24-поверховому будинку Гренфелл-Тауер у районі Північний Кенсінгтон почалася в ніч на 14 червня.