Пожежа в лондонській висотці: поліція офіційно назвала причину трагедії, що забрала 79 життів

Лондонська поліція офіційно підтвердила, що причиною пожежі в багатоповерховому будинку Гренфелл-тауер, жертвами якої стали 79 людей, було загоряння холодильника в одній з квартир.

У поліції також підтвердили, що зовнішня обробка будинку, яку журналісти вже давно вважали причиною неймовірно швидкого поширення вогню по будівлі, дійсно не відповідала вимогам пожежної безпеки, передає Русская служба BBC.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа в 24-поверховому будинку Гренфелл-Тауер у районі Північний Кенсінгтон почалася в ніч на 14 червня. Влада заявляє, що на початок пожежі в будівлі могло перебувати до 600 осіб.

Будівля Гренфелл-Тауер було побудовано в 1978 році, в ньому близько 200 квартир. Мешканці, що врятувалися кажуть, що в будинку не працювала пожежна сигналізація. У британських висотках не встановлюються системи для гасіння пожеж. Нагадаємо, раніше Лондонська поліція оприлюднила шокуючі кадри з знищеної вогнем висотки.