Командир "лісових братів" посмертно оголошений президентом Литви

Командир литовських партизан Йонас Жемайтіс-Вітаутас, який у першій половині 1950-х років організовував боротьбу проти радянської влади, нині вважатиметься одним з президентів Литви. Таке рішення, як повідомляє Delfi.lt, ухвалив парламент країни.

У прийнятій декларації наголошується, що з 1949 року і до своєї смерті в 1954 році Йонас Жемайтіс був главою литовської держави, яка боролася проти окупації, і фактично виконував обов`язки президента. За цей документ проголосував 41 депутат. Його підтримала і міністр оборони Литви, один з лідерів правлячої консервативної партії "Союз вітчизни - Християнські демократи" Раса Юкнявічене.

Парламентський департамент права натомість скептично поставився до декларації. На думку юристів Сейму, документ є ненормативним, тому перевірити, чи суперечить він Конституції і іншим законам, неможливо. У комітеті сумніваються, що кому-небудь можна надати статус колишнього президента.

Йонас Жемайтіс в 1949 році був обраний головою президії Руху боротьби за звільнення Литви. Протягом кількох років він керував партизанською боротьбою. У 1953 році арештований і відправлений до Москви, рік потому його розстріляли в Бутирській в`язниці.

Лента.ру