Трамп "підмочив" репутацію США в очах усього світу, лише дві країни почали ставитися краще - опитування
Результати дослідження вказують на те, що новий американський президент і його політика "в цілому не популярні в усьому світі".
Президентство Дональда Трампа значно вплинуло на те, як люди в інших країнах належать до Америки, випливає з результатів нещодавно проведеного глобального опитування громадської думки.
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Фахівці центру Pew Research Center опитали понад 40 тисяч людей в 37 країнах.
Результати дослідження вказують на те, що новий американський президент і його політика "в цілому не популярні в усьому світі", повідомляє Русская служба BBC.
Лише дві країни почали ставитися до Трампа краще, ніж до його попередника Барака Обами: Росія та Ізраїль.
Однак більшість респондентів вважають, що їх відносини країн з США не зміняться протягом найближчих років.
Опитування проводилося між 16 лютого та 8 травня цього року.