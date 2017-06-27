Трамп "підмочив" репутацію США в очах усього світу, лише дві країни почали ставитися краще - опитування

Президентство Дональда Трампа значно вплинуло на те, як люди в інших країнах належать до Америки, випливає з результатів нещодавно проведеного глобального опитування громадської думки.

Читайте такожTime включив Трампа, Навального і Ріанну в список найвпливовіших людей в інтернеті

Фахівці центру Pew Research Center опитали понад 40 тисяч людей в 37 країнах.

Результати дослідження вказують на те, що новий американський президент і його політика "в цілому не популярні в усьому світі", повідомляє Русская служба BBC.

Лише дві країни почали ставитися до Трампа краще, ніж до його попередника Барака Обами: Росія та Ізраїль.

Однак більшість респондентів вважають, що їх відносини країн з США не зміняться протягом найближчих років.

Опитування проводилося між 16 лютого та 8 травня цього року.