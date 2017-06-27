Вірус Petya.A дістався до Європи: у Франції, Іспанії та Індії заявили про кібератаки

Компанії в різних країнах Європи заявили, що їхні комп'ютери були атаковані хакерами. Про це повідомляє "Медуза".

Так, про атаки на свої системи повідомила британська рекламна фірма WPP.

Голландська транспортна компанія APM заявила, що її комп'ютери заражені вірусом-здирником. При цьому знімок екрану зараженого комп'ютера нагадує сліди атаки, яка раніше почалася в Україні.

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Про атаки заявили компанії у Франції, Іспанії та Індії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 червня, кілька українських банків, а також деякі підприємства комерційного і державного секторів зазнали зовнішньої хакерської атаки невідомим вірусом. Як повідомили в Національному банку України, в результаті кібератак банки зазнають труднощів з обслуговуванням клієнтів і проведенням банківських операцій.

Слідом за «Ощадбанком», який повідомив про обмеження функціоналу послуг своїм клієнтам у зв'язку з хакерськими атаками, дій хакерів зазнали банки «Південний», «ТАСкомбанк», «ОТП Банк» і державний «Укргазбанк».

Водночас державний «Укрексімбанк» і націоналізований «ПриватБанк» повідомили, що їх системи не піддавалися хакерській атаці.