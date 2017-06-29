Пентагону хочуть заборонити використання програм "Касперського"
У США вважають, що "Касперському" не можна довіряти захист оборонної інфраструктури країни.
Співробітникам міністерства оборони США хочуть заборонити використовувати програмне забезпечення, розроблене "Лабораторією Касперського", через побоювання, що російська компанія може бути схильна до впливу Кремля, передає Бі-бі-сі. Відповідна поправка з'явилася в проекті документа, який підтверджує структуру оборонного бюджету на 2018 рік (National Defense Authorization Act). Один з розділів документу присвячений Росії, яка, як йдеться в документі, "залучена в активну і цілеспрямовану кампанію, мета якої підірвати цілісність американської демократії".
Читайте такожЕкс-директор ФБР про розслідування щодо втручання Росії у вибори: Трамп просив про лояльністьВ розділі про Росію затверджується фінансування операції по зміцненню східних рубежів НАТО ($6,4 млрд), виділення до $100 млн країнам Балтії на підвищенні їх обороноздатності і $500 млн на військову допомогу Україні, а також інші статті витрат.
Окремим пунктом в розділі прописано, що документ "забороняє міністерству оборони використовувати платформи, розроблені "Лабораторією Касперського" через повідомлення про те, що компанія, яка базується в Москві, може бути схильна до впливу російської влади".
Пункт про "Лабораторію Касперського" був доданий в документ сенатором від штату Нью-Гемпшир Джоан Шаїн, яка, коментуючи свою ініціативу, заявила, що "Касперському" не можна довіряти захист оборонної інфраструктури США і що потенційні зв'язки компанії з Кремлем її "дуже хвилюють".
28 червня агенти Федерального бюро розслідувань провели бесіди з декількома співробітниками "Лабораторії Касперського", що проживають в США. Чи пов'язані ці бесіди з розслідуванням ФБР про потенційне втручання Росії в американські вибори поки що незрозуміло.
Раніше керівники спецслужб США заявляли, що ними вивчався факт використання урядовцями програмного забезпечення від "Лабораторії Касперського".
Засновник компанії Євген Касперський в мережі Reddit заявив, що готовий постати перед сенатом США і розвіяти ці побоювання.
У США конгрес і ФБР зараз ведуть розслідування спроб Росії вплинути на результат президентських виборів в США в 2016 році з метою перешкодити Хілларі Клінтон стати главою держави.
Кремль послідовно заперечував подібне втручання, проте американські спецслужби одностайно заявляли, що не сумніваються в тому, що воно було.