"У гаманці порожньо": виконавець хіта з 90-х опинився на межі смерті

У російського музиканта Євгенія Осіна, відомого за піснею "Плачет девушка в автомате", відмовили ноги.

Про це передає "СтарХит".

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"Два тижні тому у мене відмовили нижні кінцівки. Причиною тому стали проблеми з хребтом. Я живу один, з трудом переміщаюся по квартирі. До того ж у мене зламано плече – невдало вдарився об бетонну стіну в минулому місяці. Потрібно кілька операцій – здоров'я зовсім здало. Тримати гітару не можу, а про часові виступи на сцені і зовсім доведеться забути. Сумно, шанувальники звикли бачити мене веселим хлопцем в брюках кльош", - поскаржився співак.

Співакові потрібно провести ударно-хвильову терапію. Але у музиканта грошей навіть на консультацію.

"Мені потрібно в лікарню. Але в гаманці порожньо. Останні заощадження забрали телевізійники, які обіцяли зняти про мене сюжет і запевняли, що відправлять на лікування за кордон. Я пустив їх в квартиру. Кілька тижнів годував, витрачав свій час, а вони обдурили... В біді мене ніхто не підтримує, все сам. Мучуся один, дочка Агнія і колишня дружина Наталя зовсім забули, не дзвонять. Лікарі кажуть, що може знадобитися операція вартістю 60 тисяч, а потім милиці і навіть спеціальне інвалідне крісло. Роботи у мене немає, авторських перерахувань теж. Залишається тільки просити допомоги у людей!" - каже Осін.

Раніше співак зловживав алкоголем, проте в 2016 році Осін зізнався, що зав'язав. Артист почав допомагати родині. Як розповідав чоловік, він виплатив борг по аліментах, а також налагодив контакт із спадкоємицею Агнією.