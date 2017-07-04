В аеропорту американського штату Орегон сталася стрілянина - ЗМІ

У США поліція застрелила озброєного чоловіка після спроби вкрасти вертоліт в аеропорту в Хіллсборо, штат Орегон, в 15 милях на північний захід від Портленда.

Про це повідомляє орегонська газета, передає Reuters.

Прибуття і відправлення рейсів в аеропорту були призупинені, повідомляє газета.

Представник відділу поліції Хіллсборо підтвердив Reuters, що в аеропорту була стрілянина, але відмовився розповідати деталі. Чиновники аеропорту не мали змоги оперативно надати коментарі.

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За інформацією місцевих жителів, чоловік зі зброєю напав з на льотного інструктора та його учня біля авіаційної Академії Хіллсборо близько 11:40 ранку і здійснив постріли, перш ніж потрапити у гелікоптер.

Пізніше працівник поліції Хіллсборо зіткнувся з нападником у прилеглій місцевості та смертельно поранив його.

Інструктор та учень під час інциденту не постраждали.