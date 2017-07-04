В аеропорту американського штату Орегон сталася стрілянина - ЗМІ
Прибуття і відправлення рейсів в аеропорту були призупинені через стрілянину, яку влаштував озброєний чоловік.
У США поліція застрелила озброєного чоловіка після спроби вкрасти вертоліт в аеропорту в Хіллсборо, штат Орегон, в 15 милях на північний захід від Портленда.
Про це повідомляє орегонська газета, передає Reuters.
Прибуття і відправлення рейсів в аеропорту були призупинені, повідомляє газета.
Представник відділу поліції Хіллсборо підтвердив Reuters, що в аеропорту була стрілянина, але відмовився розповідати деталі. Чиновники аеропорту не мали змоги оперативно надати коментарі.
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За інформацією місцевих жителів, чоловік зі зброєю напав з на льотного інструктора та його учня біля авіаційної Академії Хіллсборо близько 11:40 ранку і здійснив постріли, перш ніж потрапити у гелікоптер.
Пізніше працівник поліції Хіллсборо зіткнувся з нападником у прилеглій місцевості та смертельно поранив його.
Інструктор та учень під час інциденту не постраждали.