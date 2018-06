У США в результаті стрілянини в нічному клубі поранено 17 людей

Щонайменше 17 людей поранені через стрілянину в американському місті Літл Рок у штаті Арканзас.

Як повідомляє ВВС Україна з посиланням на місцеву поліцію, невідомий відкрив вогонь під час концерту в нічному клубі Power Lounge 1 липня о 02:30 за місцевим часом.

Постраждав 16-річний юнак. За даними поліції, багато хто отримав поранення, коли вибігав із клубу, почувши звуки пострілів.

Одна людина перебувала у критичному стані, проте пізніше медики повідомили, що її стан покращився. Життю інших людей, які отримали поранення, нічого не загрожує.

#BREAKING: Video shows moments leading up to at least 17 people being shot at nightclub in downtown Little Rock (Courtesy: Darryl Rankin). pic.twitter.com/aBgYfF4FNu