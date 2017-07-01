У США в результаті стрілянини в нічному клубі поранено 17 людей

19:50, 01 липня 2017
Світ
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За даними поліції, багато людей отримали поранення, коли вибігали з клубу, почувши звуки пострілів.

Ілюстрація REUTERS

Щонайменше 17 людей поранені через стрілянину в американському місті Літл Рок у штаті Арканзас.

Як повідомляє ВВС Україна з посиланням на місцеву поліцію, невідомий відкрив вогонь під час концерту в нічному клубі Power Lounge 1 липня о 02:30 за місцевим часом.

Постраждав 16-річний юнак. За даними поліції, багато хто отримав поранення, коли вибігав із клубу, почувши звуки пострілів.

Одна людина перебувала у критичному стані, проте пізніше медики повідомили, що її стан покращився. Життю інших людей, які отримали поранення, нічого не загрожує.

Інформації про того, хто стріляв немає. Поліція вважає, що подія не є терактом.

Нагадаємо, раніше стрілянина сталася також в лікарні Нью-Йорка.

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Теги: #стрілянина у США#стрілянина в клубі