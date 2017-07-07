Росію підозрюють в хакерських атаках на ядерні об'єкти в США - Bloomberg

У США заявили, що хакери, які працюють на іноземні уряди, намагались порушити роботу принаймні 12 електростанцій США, включаючи ядерний об’єкт The Wolf Greek у Канзасі. Працівники електростанцій побоюються, що хакери шукали слабкі місця в електричній мережі, пише Bloomberg.

Видання пише, що головним підозрюваним у здійсненні цих атак є Російська Федерація, що викликає занепокоєння в США. Адже, російські хакери, як зазначає видання, вже підривали роботу частини електромережі в Україні.

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«Головний підозрюваний - Росія. Крім усього іншого, кібератаці також піддався ядерний об'єкт Wolf Creek, який знаходиться в штаті Канзас. Ймовірність причетності до кібератаки Росії викликає тривогу, оскільки російські хакери раніше були причетні до кібератак на українські електромережі і, мабуть, тестували більш сучасні інструменти для відключення джерел живлення", - цитує видання джерела.

В той же час, як пише видання, наразі невідомо, чи буде Дональд Трамп порушувати питання кібератак під час зустрічі із російським президентом Володимиром Путіни.

Як повідомляв УНІАН раніше, під час слухань у Комітеті з розвідки Палати представників колишній секретар Департаменту внутрішньої безпеки США Джей Джонсон назвав російського лідера замовником масштабних кібератак на під час виборчої кампанії.

"В 2016 році російський уряд, за вказівкою самого Володимира Путіна, організував кібератаки у нашій країні з метою вплинути на наші вибори - просто і ясно. Тепер ключове питання для президента і Конгресу: "Що ми збираємося зробити для захисту американського народу і демократії від такого роду речей у майбутньому?", - заявив Джонсон.