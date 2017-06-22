Замовником кібератак під час виборів був особисто Путін - колишній секретар нацбезпеки США

Під час слухань у Комітеті з розвідки Палати представників колишній секретар Департаменту внутрішньої безпеки США Джей Джонсон назвав російського лідера замовником масштабних кібератак на під час виборчої кампанії. Про це повідомляє CNN.

Читайте такожУ Білому домі не підтверджують зустріч Трампа та Путіна на саміті G20"В 2016 році російський уряд, за вказівкою самого Володимира Путіна, організував кібератаки у нашій країні з метою вплинути на наші вибори - просто і ясно. Тепер ключове питання для президента і Конгресу: "Що ми збираємося зробити для захисту американського народу і демократії від такого роду речей у майбутньому?", - заявив Джонсон.

Скоординованій спробі злому російськими хакерами приділили мінімум уваги при розслідуванні конгресу про російське втручання у вибори. Президент Дональд Трамп і його прихильники регулярно заявляють, що російські хакери ніколи не міняли результати голосування – про що в своїх свідченнях регулярно заявляли співробітники розвідки Обами і Трампа.

Нещодавній звіт Національної служби безпеки США, написаний 5 травня, докладно описує російську розвідувальну операцію, націлену на компанію, яка надає програмне забезпечення для реєстрації виборців і, використовуючи інформацію з цього злому, пізніше влаштували кампанію "підводного полювання" проти ряду державних і місцевих чиновників.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Департаменті внутрішньої безпеки США заявили, що російські хакери втручалися у виборчі системи 21 штату під час минулорічної президентської виборчої кампанії в США.

Джаннет Менфра, яка займає посаду виконуючого обов'язки помічника заступника секретаря Департаменту внутрішньої безпеки, не назвала штати, які зазнали хакерських атак, посилаючись на угоду про нерозголошення інформації. На засіданні комітету Сенату США з розвідки вона повторила твердження про відсутність доказів впливу атак на результати голосування.

Раніше чиновники Департаменту внутрішньої безпеки повідомляли про проведення розслідування щодо втручання хакерів у виборчі системи близько 20 штатів. Зазначалося, що хакери діяли в інтересах російського уряду. У той же час ЗМІ повідомляли, що кількість штатів, виборчі системи яких піддалися атакам, може бути значно більше.