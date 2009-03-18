Лукашенку не подобається, що Європа збирає на нього «вошиві» факти

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє про підтримку з боку України діалогу між Білоруссю і Євросоюзом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив журналістам 17 березня під час робочої поїздки у Вітебську область.

«Нас підтримали наші сусіди, мені здається, вперше, країни Балтії, Польща. У нас чудово розвивається діалог з Україною, котра як лакмусовий папірець для Європейського Союзу. Це вже добрий сигнал і хороший прорив. Ну і не треба забувати, ми ж робимо це не всупереч, не на шкоду нашим відносинам з Російською Федерацією. До речі, я це публічно сказав СОЛАНІ (Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Хав’єр СОЛАНА - УНІАН). Він у відповідь сказав: «Це правильно, для Європи це добре». Європа ж не воювати збирається з Росією. Вони ж хочуть співробітничати. І ми маємо зіграти цю позитивну роль у співпраці між Росією і Європою. У цій справі в нас величезна роль», – сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі вважає позитивним рішення Ради міністрів закордонних справ ЄС про скасування ще на 9 місяців візових санкцій щодо найвищих посадовців Білорусі.

«Так, я познайомився із заявою європейців, що вони на 9 місяців позитивне рішення готові прийняти щодо Білорусі. Дякую. Добре. Питання не в цьому. Питання не в чиновниках і не в ЛУКАШЕНКУ. Скільки нашим чиновникам треба, стільки вони і їздили в Європу. Я Європу всю проїхав. Нічого, переживу ще. Не був я там кілька років, не буде такого рішення, я потерплю. Але якщо європейці думають, що нас можна тримати на гачку, одержуючи сигнали від наших «відморожених», і весь час нас смикати і підганяти: ти зроби це, ти реформуй це, ти скасуй те, ти відміни це. Збирати «вошиві» факти, нас підвішувати на гачок і весь час говорити: ось це не вирішите – ми вам не відмінимо чи відмінимо. Якщо це позиція Європи, то ми на такій позиції і з державами, і з чиновниками, які дотримуються такої позиції, діалог вести не будемо», - заявив О.ЛУКАШЕНКО.