У центрі Лондона сильна пожежа

Сильна пожежа розгорілася в центральній частині Лондона, повідомляє британський телеканал Sky News. Вогнем охоплено верхню частину п`ятиповерхової будівлі на вулиці Чансері-лейн, де розбирають справи іммігрантів.

За останніми даними, з будівлі, що горить, евакуйовано близько 130 осіб. Про постраждалих і загиблих даних поки немає, відзначає NEWSru.

До гасіння пожежі задіяно 12 пожежних машин, загальна чисельність бригад становить близько 60 чоловік. Поліція оточила вулицю, рух транспорту по ній тимчасово припинений.

За словами очевидців, до місця інциденту рухаються додаткові пожежні розрахунки, над центром міста підіймається густий стовп чорного диму.

Версії причини спалаху поки не висловлюються. Представник пожежної служби сказав, що на даху будівлі імовірно велися ремонтні роботи. У вогні опинились встановлені там антени.