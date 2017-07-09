У Чечні прокоментували інформацію про розстріл 27 осіб

Міністр Чечні з національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації Джамбулат Умаров назвав брехнею публікацію "Новой газеты" про страту 27 осіб у ніч на 26 січня в Грозному. Про це Умаров повідомив "Дождю".

"Я абсолютно впевнений в тому, що це не підкріплена ніякими доказами, джерелами брехня, яка має цілком визначене й дуже яскраве політичне забарвлення. Я завжди про це говорив і повторюю ще раз", — заявив Умаров.

На його думку, журналіст "Новой газеты" Олена Мілашина — автор публікації про страту 27 осіб у Грозному — намагається розвивати "гейськую тему", яка "давним-давно забута".

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"Ця так звана стаття, про яку ви говорите, — це черговий виток і сплеск нездорової фантазії пані Мілашиної, яка, мабуть, і далі хоче розвивати цю давним-давно забуту тему. Ну, це справа Мілашиної (...) Ця гейська тема тепер тільки смішить. Мені дуже дивно, що ця тема знову й знову піднімається. Мабуть, фантазії Мілашиної та її колег з "Новой газеты" настільки збідніли й вичерпалися, що вони знову і знову повертаються до тих скандалів, авторами яких вони і були. Ось, мабуть, і все, що я можу сказати з цього приводу", — наголосив Умаров.

Він також зазначив, що розглядає матеріал у "Новой газете" як "чергову порцію дезінформації, яка спрямована проти Чеченської Республіки".

Раніше 9 липня "Новая газета" повідомила про страти в Чечні 27 затриманих осіб.