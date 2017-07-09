"Це була страта": ЗМІ повідомили про масовий розстріл затриманих у Чечні

Всього наразі журналістам відомо про 27 ймовірно вбитих після затримання правоохоронними органами, хоча, за їхніми даними, може йтися про 56 жителів Чечні. Всі ці люди були затримані в різний час (9, 10, 21, 24 січня, - УНІАН.). Однак дата смерті, за інформацією журналістів, у всіх цих людей — одна: ніч з 25 на 26 січня, йдеться в розслідуванні "Новой газеты".

Тієї ночі усі затримані утримувалися в Грозному на території дислокації полку патрульно-постової служби поліції імені Героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова.

"За наявною у нас інформацією, затриманих в цю ніч розстріляли і розвезли по різних кладовищах, в тому числі християнських, і закопали в наспіх викопаних могилах (деякі місця поховань відомі "Новой газете", - УНІАН.)", - розповіли журналісти.

Ретельне вивчення списків затриманих приводить до висновку, що рішення про позасудову страту приймалося централізовано і, як не дивно, спонтанно. Втім, саме так і приймаються ключові рішення в сьогоднішній Чечні, зазначили в "Новой газете".

"Незважаючи на те, що нашу інформацію підтвердили два джерела (в слідчому управлінні Слідчого комітету по Чечні та в адміністрації глави Чечні), ми не можемо стверджувати, що в ніч з 25 на 26 січня в Чечні відбулася безпрецедентна за своїми масштабами навіть для Чечні позасудова кара", - наголосили журналісти.

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"Ми впевнені, що саме багаторічне потурання такій практиці зробило можливими масові переслідування геїв у Чечні. І якщо цю практику нарешті жорстко не припинити, наступного разу ми зіткнемося з ще більш зухвалим злочином, ніж вбивство людей тільки через те, що хтось вважав неприйнятною їхню сексуальну орієнтацію", - додали вони.

У квітні 2017 року "Новая газета" повідомила, що в Чечні затримали близько 100 чоловіків через підозри в одностатевих сексуальних стосунках. Стверджувалося, що їх тримають у секретних тортурних в'язницях. Десятки людей убито. Глава Чечні Рамзан Кадиров і МВС республіки спростували цю інформацію.