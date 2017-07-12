Росія втручалась у вибори президента США у 2012 році - ЦРУ

Втручання Російської Федерації у вибори президента США у 2016 році є не першим випадком. Про це повідомив директор ЦРУ Майк Помпео розповідаючи про «чітке» російське втручання, пише СBS News.

За словами Помпео, росіяни також втручались у вибори 2012 року та попередні виборчі цикли.

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"Вони в цьому до біса довго», - сказав директор ЦРУ.

Як повідомляв УНІАН раніше, держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Трамп на зустрічі з Путіним торкнувся теми російського втручання у президентські вибори в США у 2016 році, але російський лідер відкинув можливість втручання з боку РФ.

Путін повідомив, що на зустрічі з Трампом наголосив, що Росія не втручалася у вибори в США. «… Наша позиція добре відома, і я її виклав - немає ніяких підстав вважати, що Росія втручалася у виборчий процес США», - сказав Путін.