Туреччина внесла в "чорний список" понад 4 тисячі росіян за підозрою у зв’язках з ІДІЛ - ЗМІ

Турецька влада внесла до "чорного списку" більш ніж 4 тис. громадян Росії, яких підозрюють у зв’язках з терористичним угрупованням "Ісламська держава".

Про це йдеться в спеціальній доповіді Міністерства внутрішніх справ Туреччини, повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що у список осіб, яким заборонений в’їзд на територію Туреччини, входить майже 54 тис. іноземців зі 146 країн. Найбільша кількість у списку громадян Саудівської Аравії, Тунісу і Росії.

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За даними МВС Туреччини, з 2011 року Анкара за підозрою в зв’язках з джихадистами перевірила 17,5 тис. іноземців. Майже 5 тис. із них були депортовані, понад 800 осіб – росіяни.

У доповіді наголошується, що в результаті 14 нападів, організованих "Ісламською державою" на території Туреччини в період з 2013 по 2017 рік, загинули понад 300 людей, стільки ж були поранені.