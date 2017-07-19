Держдума Росії спростила отримання українцями російського громадянства

Держдума Росії ухвалила в третьому, остаточному читанні закон, який спростив громадянам України отримання російського громадянства. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте такожДерждума дозволила отримувати російський паспорт без довідки про відмову від громадянства України"Держдума в третьому читанні ухвалила законопроект про спрощення отримання паспорта РФ громадянами України. В підтримку ініціативи висловилися 409 парламентаріїв", - йдеться в повідомленні.

Так, згідно законопроекту, громадянам України достатньо нотаріально завіреної в РФ заяви про те, що вони відмовляються від українського громадянства.

Така ж заява буде направлятися в Україну, однак жодних відповідних документів про підтвердження виходу з громадянства в Росії вимагати не будуть. Спікер держдуми В'ячеслав Володін визнав, що ця поправка порушує початкову концепцію законопроекту, але попросив депутатів «бути вище цього».

Також закон передбачає, що тепер при прийнятті громадянства РФ іноземець буде зобов'язаний складати присягу.

Крім того, прийнятий закон дозволяє позбавляти іноземців набутого ними громадянства РФ за терористичні і екстремістські злочини.