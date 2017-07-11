Росія спрощує українцям отримання громадянства

Українцям, які подадуть в МВС Росії заяву про відмову від громадянства своєї країни, дозволять отримати російський паспорт у прискореному порядку, передає Бі-бі-сі. Зокрема, комітет держдуми з держбудівництва та законодавства схвалив для прийняття у другому читанні поправки, що вводять додаткові пільги для громадян України, які хочуть отримати російське громадянство в спрощеному порядку.

Читайте такожКожен двадцятий громадянин України вважає себе росіянином - дослідженняЩоб отримати російський паспорт, їм потрібно буде надати МВС тільки письмову заяву про відмову від громадянства України.

Отримати громадянство Росії можна в звичайному і прискореному порядку. При звичайному порядку у заявника повинен бути вид на проживання в Росії, а прожити в країні він повинен не менше п'яти років.

В прискореному режимі отримати російський паспорт можуть так звані "носії мови", що живуть в Росії і відмовилися від громадянства іншої держави. У цьому випадку вони повинні надати в МВС нотаріально засвідчену заяву, яка підтверджує відмову. Відмовлятися від рідного громадянства необов'язково, якщо "відмова неможливий в силу не залежних від особи причин".

На думку російських чиновників, отримання документа, що підтверджує відмову від попереднього громадянства, стало проблемою для українських громадян, які живуть в Росії. Вони стверджують, що українські органи влади не видають їм довідки, що підтверджують звернення про вихід з громадянства.

Згідно з поправками, українцям тепер не потрібно буде чекати відповіді від органів влади на батьківщині, достатньо написати в Росії заяву про відмову від громадянства, нотаріально завірити її і надати у МВС.

Громадян інших країн новий порядок не торкнеться.

За оцінкою керівника головного управління МВС з питань міграції Ольги Кирилової , зараз близько мільйона людей не можуть отримати довідку про відмову від українського громадянства.

Поправка для українців доповнить законопроект про позбавлення громадянства за тероризм і екстремізм.