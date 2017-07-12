Держдума РФ затвердила текст присяги при наданні російського громадянства

Держдума Росії затвердила текст присяги для отримання російського громадянства, яка зобов'язує «захищати свободу і незалежність РФ». Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, складання присяги обов'язкове для тих, хто бажає стати громадянами Росії і досяг 18-річного віку.

Читайте такожДерждума дозволила отримувати російський паспорт без довідки про відмову від громадянства України Текст присяги вноситься у вигляді поправки до другого читання законопроекту, в якому йдеться про скасування рішень про набуття російського громадянства особами, які отримали його за підробленими документами чи з метою вчинення злочину екстремістського або терористичного характеру.

«Я, (ПІБ), добровільно і усвідомлено приймаючи громадянство РФ, клянусь дотримуватися Конституції і законодавство РФ, прав і свобод її громадян, виконувати обов'язки громадянина РФ на благо держави і суспільства, захищати свободу і незалежність РФ, бути вірним Росії, поважати її культуру, історію і традиції», - йдеться в тексті присяги.

Як повідомив голова комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков, паспорт громадянина РФ видаватиметься одразу після складання присяги. «Дуже важливо, що сама присяга матиме юридичний характер, її складання проходитиме в урочистій обстановці», - сказав він.

Встановлюється, що процедура складання присяги буде регламентуватися указом президента РФ.

6 червня президент РФ Володимир Путін запропонував ввести «клятву» або «присягу» при наданні громадянства Росії, що дасть можливість позбавляти російського паспорта у разі її порушення.