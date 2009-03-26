США ще думають, чи віддавати Україні два фрегати

Дискусія між Міністерствами оборони США та України щодо можливої передачі українському флоту певних кораблів триває, але поки не ухвалено жодного рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам у Севастополі Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР, відповідаючи на запитання, чи можуть США передати Україні кораблі свого виробництва, а напередодні візиту до Севастополя фрегата ВМС США «Клакрінг» (візит розпочався 25 березня - УНІАН) російські ЗМІ приділи йому дуже велику увагу, і чи пов`язаний цей візит саме з такими домовленостями.

За словами дипломата, «цей військовий корабель сьогодні перебуває у Севастополі відповідно до попередньої домовленості, яка була досягнута набагато раніше».

Посол додав, що «українські Військово-морські сили і офіційні представники Військово-морських сил зверталися до США стосовно можливості передачі певних військових кораблів США ВМС України (раніше повідомлялося, що йдеться про два фрегати - УНІАН). Це спілкування, ця дискусія між українським Міністерством оборони і нашим Міністерством оборони триває, стосовно цього не ухвалено жодного рішення».

За словами В.ТЕЙЛОРА, «це комплексне, складне питання».

На його думку, «нинішній візит дає можливість представникам українських ВМС побачити корабель, який сьогодні знаходиться у Севастополі, і представники українських ВМС можуть самостійно ухвалювати рішення стосовно того, наскільки слушним є такий задум».