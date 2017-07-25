Фургон ФБР для зовнішнього спостереження виставили на аукціон (відео)

Вантажівку Dodge Ram 350, яку використовувало ФБР для стеження, продається через систему онлайн-аукціонів eBay. В оголошенні йдеться, що машина перебуває у відмінному стані: вона повністю справна і на ходу, у неї був лише один власник, а загальний пробіг становить 37 тисяч кілометрів. На момент написання замітки вантажівка коштує 18 тисяч доларів, як пише Tjournal.ru.

За словами власника автомобіля Гінтера Сенфелдаса (Ginter Senfeldas), він придбав машину на урядовому онлайн-аукціоні. Стверджується, що агенти ФБР купили новий Dodge у дилера, а потім переобладнали його під свої цілі, додавши необхідне обладнання.

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Після покупки Сенфелдас виявив у вантажівці безліч обладнання для стеження, старі ноутбуки та записи на касетах. На підставі прослуханих даних, чоловік припустив, що вантажівка використовували для розслідування справ про наркотики.

ФБР використовувало автомобілі Dodge Ram 350 для спостереження за злочинцями в 1980-х роках. Машини обладнали моніторами, прихованими камерами, мікрофонами і записувальними пристроями, рацією та туалетами для довгого чергування.

Онлайн-аукціон завершиться у понеділок вранці. До цього часу користувачі можуть робити нові ставки, підвищуючи вартість вантажівки.