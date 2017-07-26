Сенатори США зустріли Маккейна після операції гучними оплесками (відео)

Сенатори США зустріли бурхливими оваціями республіканця Джона Маккейна, який повернувся до роботи після того, як у нього виявили пухлину головного мозку.

Відповідне відео оприлюднило видання NBC News на своїй сторінці у Facebook.

Коли Маккейн з’явився у залі засідань, його колеги підвелися і почали аплодувати.

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Джон Маккейн після операції з видалення пухлини у головному мозку приїхав до Сенату для участі у голосуванні щодо реформи охорони здоров'я, введеної колишнім президентом США Бараком Обамою, відомої як Obamacare.

Врешті-решт Сенат проголосував за початок дебатів щодо законопроекту про скасування чинної системи медичного страхування.

Як повідомляв УНІАН, Маккейн пообіцяв повернутися до роботи після лікування. Раніше 80-річний сенатор переніс операцію з видалення пятисантиметрового згустку крові над лівим оком. Аналіз тканин показав, що у Маккейна первинна пухлина мозку, відома як гліобластома.