Сенат США проголосував за дебати щодо скасування Obamacare

Сенат США 25 липня проголосував за початок дебатів щодо законопроекту про скасування чинної системи медичного страхування, так званої Obamacare, передає Радіо Свобода.

У голосуванні взяв участь сенатор-республіканець Джон Маккейн, який переніс операцію з видалення пухлини у головному мозку. Раніше присутність політика на засіданні ставилася під сумнів.

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Це голосування розглядається як перемога президента США Дональда Трампа, який упродовж кількох тижнів переконував республіканців підтримати це.

Між тим кілька представників Республіканської партії скептично налаштовані щодо того, як новий план медичної реформи зможе забезпечити мільйони американців.

Скасування запровадженої 2010 року попередньою адміністрацією демократів системи обов’язкового загального медстрахування з пільгами для незаможних, яку неформально назвали Obamacare, було однією з провідних передвиборчих обіцянок Трампа.