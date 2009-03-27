Берлусконі пожартував: я блідіший, ніж Обама

Після зауваження журналіста про те, що відповідь Берлусконі на світову економічну кризу робить його схожою на американського президента Барака Обаму, італійський прем`єр-міністр зазначив, що він «все ж таки блідіший», повідомляє газета The Guardian.

Пожартувавши, Берлусконі тут таки вирішив згладити можливий негативний ефект своїх слів: «Я блідіший, тому що давно не був на сонці, а Обама красивіший, молодший і вищий за мене».

У листопаді минулого року італійський прем`єр так само пожартував у Москві. Тоді він сказав Дмитру Медведєву, що йому легко буде порозумітися з новим американським президентом, тому що він «такий же красивий, молодий і засмаглий», як Медведєв.

Газета.ру