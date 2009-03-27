Медведєв доручив ФСБ подумати над зняттям режиму КТО в Чечні

Федеральна служба безпеки Росії має розглянути питання про зняття режиму контртерористичної операції (КТО) в Чечні, що діє більше дев`яти років.

Таке доручення дав Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ директорові ФСБ Олександру БОРТНИКОВУ, який очолює Національний антитерористичний комітет, сьогодні під час зустрічі, повідомляє Газета.ру.

«У зв`язку з тим, що обстановка в Чеченській республіці суттєвою мірою нормалізована, життя входить в нормальне русло, будуються сучасні об`єкти, вирішуються соціальні завдання, я вважаю, є необхідність розглянути питання про правовий режим КТО, що діє на території Чечні, на засіданні Національного антитерористичного комітету і ухвалити необхідні рішення», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

При цьому він зазначив, що ФСБ разом з іншими правоохоронними органами має продовжувати контролювати ситуацію в Чечні і у разі зняття режиму контртерористичної операції, "запроваджуючи у разі потреби і окремі елементи режиму КТО і здійснюючи необхідні дії".

Як повідомляв УНІАН, напередодні влада Чечні передала до Національного антитерористичного комітету офіційну пропозицію завершити контртерористичну операцію в республіці у зв`язку з нормалізацією ситуації.