Племінниця померлого у радянській в'язниці "шведського Шиндлера" подала в суд на ФСБ РФ

Родичі Рауля Валленберга, шведського дипломата, який під час Другої світової війни врятував близько 20 тис. євреїв від голокосту, подали в суд на ФСБ через те, що відомство не надає інформації про нього. Він був заарештований радянськими спецслужбами у 1945 році і помер у радянській тюрмі в 1947 році, але обставини його ув'язнення і смерті невідомі досі, передає РБК з посиланням на Associated Press.

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Племінниця Валленберга Марі Дюпюї заявила, що звернулася до юридичної асоціації в Росії з проханням подати позов. Вона пояснила, що російські влади ігнорували протягом «багатьох років» як офіційні, так і приватні «численні» звернення істориків і шведських чиновників надати інформацію про долю дипломата.

Адвокат Дюпюї Іван Павлов у березні припускав, що вона може подати на ФСБ в суд. Тоді він говорив, що на адресу служби спрямований «останній «китайський» запит» на інформацію про долю Валленберга.

Рауль Валленберг з липня 1944 року працював у шведському представництві в Будапешті. Він разом з іншим шведським дипломатом став видавати євреям так звані захисні паспорта - документи, що посвідчують особу підданих Швеції, які очікують репатріації. Це дозволило уникнути депортації євреїв у німецькі концтабори. Валленберг також орендував будівлі в Будапешті і оголосив їх екстериторіальною власністю Швеції (тобто на них поширювався дипломатичний імунітет). В них він тимчасово розселяв євреїв.

З жовтня 1944 року радянські війська почали операцію по оточенню і звільненню Будапешта (вона завершилася в лютому наступного року). У січні Валленберга викликали в штаб маршала Родіона Малиновського, який командував частиною радянських військ, через підозри у тому, що він займався шпигунством. Після цього Валленберг зник, про його долю нічого не було відомо. Тільки в 1957 році радянський уряд опублікував документ від липня 1947 року, в якому говорилося про «несподівану» смерть Валленберга у тюремній камері.

Офіційно про смерть Валленберга шведська влада оголосила тільки у 2016 році. При цьому тоді датою його смерті назвали 31 липня 1952 року.