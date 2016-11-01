Влада Швеції офіційно визнала смерть дипломата Рауля Валленберга

Про це повідомляє РБК з посиланням на Associated Press.

Як зазначає агентство, податкове відомство Королівства, яке реєструє народжуваність і смертність громадян Швеції, оголосило, що Валленберг помер 31 липня 1952 року.

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Рауль Валленберг у 1944 році був призначений першим секретарем шведської дипломатичного представництва в Будапешті, і, користуючись своїм дипломатичним статусом, зумів врятувати під час Голокосту принаймні 20 тисяч угорських євреїв.

У 1945 році після взяття Червоною армією Будапешта він був заарештований. Його переправили до Москви, де утримували в Луб'янській внутрішній і Лефортовській в'язницях. У 1957 році радянська влада визнала, що Валленберг помер від серцевого нападу у в'язниці 17 липня 1947 року.

Розслідування обставин смерті дипломата тривало 71 рік.