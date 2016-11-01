Влада Швеції офіційно визнала смерть дипломата Рауля Валленберга
Влада Швеції офіційно визнала смерть свого дипломата Рауля Валленберга, який врятував життя десятків тисяч угорських євреїв під час Другої світової війни, через 71 рік після його зникнення в СРСР.
Про це повідомляє РБК з посиланням на Associated Press.
Як зазначає агентство, податкове відомство Королівства, яке реєструє народжуваність і смертність громадян Швеції, оголосило, що Валленберг помер 31 липня 1952 року.
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Рауль Валленберг у 1944 році був призначений першим секретарем шведської дипломатичного представництва в Будапешті, і, користуючись своїм дипломатичним статусом, зумів врятувати під час Голокосту принаймні 20 тисяч угорських євреїв.
У 1945 році після взяття Червоною армією Будапешта він був заарештований. Його переправили до Москви, де утримували в Луб'янській внутрішній і Лефортовській в'язницях. У 1957 році радянська влада визнала, що Валленберг помер від серцевого нападу у в'язниці 17 липня 1947 року.
Розслідування обставин смерті дипломата тривало 71 рік.