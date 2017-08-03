У Туреччині заарештували ще одного французького журналіста за звинуваченням у тероризмі

Французький журналіст Лу Бюро був заарештований у південно-східній частині турецької провінції Ширнак за звинуваченням у допомозі та підтримці терористичної організації. Про це повідомляє Turkish Minute, передає Європейська правда.

Французький журналіст планував поїхати до курдського регіону північного Іраку через прикордонний прохід Хабур. Турецька поліція затримала його на іракському кордоні.

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У вівторок,1 серпня, турецький суд виніс постанову про арешт Бюро, звинувативши його у допомозі та підтримці терористичної організації. Бюро наразі перебуває у в'язниці в місті Ширнак.

Як повідомлялося раніше, у червні Туреччина депортувала французького фотожурналіста Матіаса Депардона, який провів місяць під вартою. Звільнення Депардона стало можливим після того, як президент Франції Еммануель Макрон особисто попросив про це турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Після повернення до Франції журналіст заявив, що такими діями Анкара хоче послати "сильний сигнал" іншим закордонним журналістам, які хочуть поїхати на південний схід країни.

Як відомо, Матіаса Депардона було заарештовано у південно-східній провінції Батман на початку травня. Його звинуватили у пропаганді Курдської робітничої партії у соціальних мережах.