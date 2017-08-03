"Ти навіть гірший за мене": ЗМІ опублікували тексти переговорів Трампа з президентом Мексики і прем'єром Австралії

У розпорядженні американських журналістів опинилась розшифровка телефонних розмов президента США Дональда Трампа з його колегою з Мексики та прем'єром Австралії. В діалогах Трамп вдавався до погроз та ультиматумів. Ці дані опублікувало в четвер видання The Washington Post, не уточнюючи джерело походження інформації, передає "ЄвроПравда".

Читайте такожПравозахисники звинувачують Мексику і США в порушенні прав біженців Транскрипти ґрунтуються на записах, які здійснюють співробітники Білого дому, що моніторять дзвінки Трампа. Це так звані memorandum of conversation - "меморандуми розмов". Такі документи звичайно поширюються серед співробітників Білого дому та високопоставлених політиків.

Обидві розмови відбулися невдовзі після інавгурації Дональда Трампа.

Зокрема, бесіда з президентом Мексики Енріке Пенья Ньєта відбулась 27 січня, рівно за тиждень після інавгурації і була присвячена зведенню стіни на кордоні з Мексикою.

Як відомо, ідея побудувати таку стіну та змусити Мехіко заплатити за неї була однією з ключових у передвиборчій кампанії Трампа. Однак телефонна розмова чітко дає зрозуміти, що це було тільки політичним прикриттям, а потенційний проект мав фінансуватися з інших джерел.

Втім, у розмові Трамп погрожував президенту Мексики обірвати контакти, якщо той не припинить публічно стверджувати, мовляв, Мексика ніколи не заплатить за будівництво стіни.

"Ви не можете говорити це пресі…Фінансування буде працювати за якоюсь формулою. Але якщо ви збираєтесь говорити, що Мексика не заплатить за стіну, я більше не захочу зустрічатися з вами, хлопці, бо я не зможу з цим жити", - говорив Трамп.

Трамп описав стіну як "найменш важливу річ, про яку тільки можна говорити, але політично вона може бути найважливішою". Очевидно, Трамп розумів, що перспектива витягти гроші з Мексики є проблематичною, але він намагався не визнавати цього публічно.

"Я маю змусити заплатити Мексику за стіну, я повинен. Я говорив про це впродовж двох років", - сказав Трамп. У підсумку президент Мексики заявив, що план щодо кордону є "питанням, пов’язаним з національною гордістю моєї країни", але погодився "припинити говорити про стіну".

Трамп також погрожував накласти 35% мито на імпорт з Мексики, попри те, що президент США не має таких повноважень.

Водночас Трамп намагався м’яко спілкуватись з Ньєто. Якщо вдасться вирішити суперечки щодо кордону і торгівлі, "ми завжди будемо друзями", говорив Трамп.

У розпорядженні видання опинився також транскрипт розмови від 28 січня з австралійським прем’єром Малкольмом Тернбуллом, яку видання характеризує як особливо гостру. Головним каменем спотикання стала угода про прийом Штатами біженців з Австралії, яку уклала ще адміністрація Барака Обами.

У якийсь момент Трамп висловив захоплення відмовою Австралії приймати біженців, які прибувають на човнах. Він сказав: "це хороша ідея. Ми теж повинні це зробити". І додав Тернбуллу: "Ти навіть гірший за мене".

Але дуже скоро розмова загострилася. Тернбулл переконував, що у бізнесі та політиці немає нічого важливішого за угоди. Трамп тільки розсердився, заявивши, що біженці можуть "стати таксистами в Бостоні через п'ять років".

Тернбулл намагався перейти до інших питань, обговорити Сирію, але Трамп відмовлявся. Розмова протривала всього 24 хвилини.