У США почалися рейди з виявлення підлітків-нелегалів - Reuters

Імміграційна служба США проведе рейди для виявлення і депортації підлітків-нелегалів, які входять до лав злочинних угруповань. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на внутрішній документ служби.

Читайте такожТрамп на зустрічі з Трюдо захищав свою імміграційну політикуЗазначається, що причетні до злочинних угрупованнях підлітки можуть бути депортовані після затримання, а не тільки після визнання їх злочинцями в суді, як під час президентства Барака Обами.