У США почалися рейди з виявлення підлітків-нелегалів - Reuters
19:01, 22 липня 2017Світ
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Під рейди потрапляють підлітки у віці 16-17 років, які нелегально проживають у США без опіки дорослих.
REUTERS
Імміграційна служба США проведе рейди для виявлення і депортації підлітків-нелегалів, які входять до лав злочинних угруповань. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на внутрішній документ служби.
Читайте такожТрамп на зустрічі з Трюдо захищав свою імміграційну політикуЗазначається, що причетні до злочинних угрупованнях підлітки можуть бути депортовані після затримання, а не тільки після визнання їх злочинцями в суді, як під час президентства Барака Обами.
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