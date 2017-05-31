Трамп, порушуючи протокол, залишив лідерам інших країн номер свого мобільного - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп поділився номером свого мобільного телефону з президентами інших країн і закликав їх дзвонити йому безпосередньо, передає ZN.ua з посиланням на Associated Press.

У повідомленні агентства наголошується, що "незвичайне запрошення (дзвонити на мобільний) порушує дипломатичний протокол і викликає занепокоєння щодо безпеки та режиму секретності комунікацій головнокомандувача США".

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Повідомляється, пропозицію говорити по мобільному Трамп зробив лідерам Мексики і Канади. Прем'єр-міністр Канад Джастін Трюдо вже скористався цією можливістю. Проте адміністрації Трампа і Трюдо утрималися від коментарів.

Крім того, Трамп і президент Франції Еммануель Макрон також обмінялися номерами мобільних телефонів. Французьке джерело не має інформації про те, чи збирається голова Франції скористатися даною пропозицією.

Як повідомляв УНІАН, раніше старший радник Білого дому і зять Трампа Джаред Кушнер зіткнувся із звинуваченнями в тому, що він намагався створити таємний канал зв'язку з Росією.