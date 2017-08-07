На пляжі в Мексиці невідомий убив трьох туристів і поранив двох

Невідомий відкрив стрілянину по відпочивальникам на мексиканському курорті Лос-Кабос, в результаті троє чоловіків загинули, ще дві людини - чоловік і жінка - отримали поранення, передає РБК з посиланням на ABC.

За даними прокуратури штату Південна Нижня Каліфорнія, стрілянина сталася ввечері 6 серпня біля входу на популярний пляж Playa Palmilla, на якому знаходилися не тільки мексиканські, але й іноземні туристи. За даними місцевої влади, в той день пляж був переповнений.

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За інформацією International Business Times, стрілок відкрив вогонь по людям, які відпочивали під пальмою. Іншої інформації про убитих і постраждалих немає, крім того, що поранених доставили в лікарню.

За словами очевидців, у туристів почалася паніка, люди побігли в пошуках укриття. В замітці мовиться, що поліції не вдалося заарештувати злочинця.