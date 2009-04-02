G20 замислив санкції проти зон «податкового раю»
Під роздачу можуть втрапити три штати США
Лідери “великої двадцятки” (G20) готуються схвалити санкції проти територій, що відносяться до “податкового раю”.
Як повідомляє Інтернет-сайт французької “Le Figaro”, про це заявив сьогодні у Лондоні фінансовий секретар Міністерства фінансів Великобританії Стефен ТІММС.
“Прийде час і ми підготуємо перелік країн, які не співпрацюють, що ми обговорюємо зараз – це час публікації такого переліку”, - сказав він.
Водночас, як зазначає видання з посиланням на дипломатичні джерела, питання оприлюднення переліку зон “податкового раю” є дуже складним і багато людей, хотіли б уникнути цього.
Як повідомляв УНІАН, у Лондоні проходить другий самміт “великої двадцятки”. Однією з ініціатив Великобританії перед цим саммітом було створення “чорного списку” території, які можна віднести до “податкового раю”.
Напередодні самміту прем’єр-міністр Люксембургу Жан-Клод ЮНКЕР висловив переконання, що у випадку створення такого переліку, до нього мають бути також включені три штати США: Делавар, Невада та Вайомінг, а також американські Віргінські острови.
Перший самміт G20 відбувся 14-15 листопада 2008 року у Вашингтоні.