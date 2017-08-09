Жахи, трилер і казка: названо найприбутковіші фільми з початку 2017 року

Видання The Wrap склало рейтинг найбільш прибуткових фільмів, які вийшли в прокат з початку 2017 року.

За даними видання, найбільший прибуток приніс своїм творцям фільм жахів "Пастка" режисера Джордана Піла. Рентабельність цього хоррора склала 630%.

Другу сходинку в рейтингу посів трилер "Спліт" Найта Шьямалана, який отримав 610% прибутку.

Видання під час роботи над рейтингом оцінювало бюджет виробництва і маркетингові витрати 25 фільмів з кращими касовими зборами цього року.

Фільм "Спліт"

Що стосується лідерів, то бюджет фільму "Пастка" склав 4,5 мільйона доларів. Однак у той же час автори "Спліта" отримали 9 мільйонів на зйомки трилера.

У той же час при маркетинговому бюджеті в 30 мільйонів доларів, картина "Пастка" зібрала 252 мільйони доларів, а "Спліт" – 277 мільйонів.

Таким чином, поки найкасовіший фільм 2017 року – рімейк "Красуні і чудовиська" –зібрав 1,26 мільярди доларів. Проте його рентабельність становить 400%, адже бюджет картини склав 160 мільйонів доларів і компанія Disney витратила багато коштів на рекламу.

Також наголошується, що в 2017-му літні касові збори знизилися, незважаючи на прем'єри великих проектів – Бридкий Я, Людина-павук: повернення додому і Диво-жінка. У той же час ці фільми можуть отримати додатковий дохід від продажу сувенірів.

Крім того, видання зазначило, що популярність "Спліта" і "Пастка" значно підвищили рекомендації в соціальних мережах.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше журнал Forbes назвав найбільш високооплачуваних письменників.