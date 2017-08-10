У Північній Кореї назвали неможливим діалог із Трампом

Влада КНДР назвали неможливим діалог із президентом США Дональдом Трампом, передає Reuters з посиланням на заяву представника армії країни.

За його словами, з Трампом можна розмовляти лише мовою абсолютної сили.

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«Здоровий діалог неможливий з людиною настільки безрозсудною. На нього може вплинути тільки абсолютна сила», — сказав він.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Північній Кореї краще припинити погрожувати США, інакше їх чекає «вогонь і лють» Вашингтона у відповідь.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон, коментуючи цю заяву, сказав, що Трамп намагався зробити повідомлення зрозумілим для лідера КНДР.