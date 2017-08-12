Після відвідування моторошного зіткнення потягів у Єгипті помер радник міністра

У Єгипті помер радник міністра транспорту після того, як побачив моторошне зіткнення потягів, в результаті якого загинули 49 осіб. Про це пише ТСН.

Зазначається, що посадовець не витримав побаченого та знепритомнів, коли прибув на місце аварії. Чиновника забрали до лікарні, однак врятувати його не змогли.

Як повідомляв УНІАН раніше, вчора, 11 серпня, в Єгипті зіткнулися два пасажирських потяги. Громадян України серед постраждалих в аварії немає.

В результаті зіткнення поїздів поблизу єгипетській Олександрії загинули 49 людей. Про це повідомило єгипетське державне телебачення в суботу.