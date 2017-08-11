Зіткнення потягів у Єгипті: українців серед постраждалих немає

21:06, 11 серпня 2017
Суспільство
134 0

Раніше стало відомо про 36 загиблих і понад 100 постраждалих внаслідок аварії.

У Єгипті відбулось лобове зіткнення потягів / фото Global News

В результаті зіткнення двох пасажирських потягів поблизу єгипетського міста Александрія українці не постраждали. Про це Департамент консульської служби МЗС повідомляє в Twitter.

Читайте такожГПУ повідомила про підозру 5 посадовцям Міноборони за махінації на закупівлях бронежилетів

"Консул повідомляє, що, за попередньою інформацією, українців серед постраждалих і загиблих в Єгипті немає", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, кількість загиблих унаслідок зіткнення двох потягів на півночі Єгипту збільшилася до 36 людей, більше 100 постраждали. Аварія сталася в єгипетській Олександрії. Офіційних даних про причини зіткнення немає. За даними джерел, аварія могла статися через помилку при переведенні стрілок.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #зіткнення потягів#зіткнення потягів у Єгипті