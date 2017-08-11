Зіткнення потягів у Єгипті: українців серед постраждалих немає

В результаті зіткнення двох пасажирських потягів поблизу єгипетського міста Александрія українці не постраждали. Про це Департамент консульської служби МЗС повідомляє в Twitter.

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"Консул повідомляє, що, за попередньою інформацією, українців серед постраждалих і загиблих в Єгипті немає", - йдеться у повідомленні.

Консул повідомляє, що, за попередн. інформацією, українців серед постраждалих і загиблих в Єгипті немає. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) August 11, 2017

Як повідомляв УНІАН, кількість загиблих унаслідок зіткнення двох потягів на півночі Єгипту збільшилася до 36 людей, більше 100 постраждали. Аварія сталася в єгипетській Олександрії. Офіційних даних про причини зіткнення немає. За даними джерел, аварія могла статися через помилку при переведенні стрілок.