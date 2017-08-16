У голландському аеропорту літак-амфібія приземлився без передньої стійки шасі (відео)

Напередодні у голландському аеропорту Лелістад здійснив аварійну посадку літак-амфібія PBY Catalina (PH-PBY). У повітряного судна відмовило переднє шасі.

Літак зробив посадку, ковзнувши злітну смугу носом. Четверо членів екіпажу та 14 пасажирів обійшлися без травм. За попередньою оцінкою, пошкодження "Каталіни", отримані під час посадки, є незначними.

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Consolidated PBY Catalina, "Каталіна" — американський літак-амфібія, розроблений у середині 30-х р. ХХ ст. компанією Consolidated Aircraft. Брав активну участь у бойових діях на усіх фронтах Другої Світової війни. Експортувався в більш ніж 30 країн, постачався в СРСР за ленд-лізом, та вироблявся у Радянському Союзі за ліцензією під назвою ГСТ. "Каталін" було побудовано більше, ніж будь-яких інших гідролітаків в історії авіації.