В аеропорту Торонто зіткнулися два пасажирських літаки
Літак Air Canada, намагаючись встати на стоянці поруч з літаком LOT, зачепив і пошкодив йому крило.
Два пасажирські літаки "зчепилися крилами" в міжнародному аеропорту Торонто. В результаті інциденту ніхто не постраждав, повідомляє телеканал CBC з посиланням на управління аеропортами міста.
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Інцидент з літаком канадської Air Canada і повітряним судном польської LOT стався в суботу. На борту канадського лайнера знаходилися 286 пасажирів.
#UPDATE: "It was like a knife going through a piece of meat," passenger tells @CityNews after clip planes wings https://t.co/6ZwMcb73tTpic.twitter.com/cqUErWFjFL— CityNews Toronto (@CityNews) 6 серпня 2017 р.
Польська авіакомпанія повідомила, що літак Air Canada, намагаючись встати на стоянці поруч з літаком LOT, зачепив і пошкодив йому крило. Все сталося в той момент, коли на рейс польської компанії йшла посадка пасажирів. Представники обох компаній повідомили, що почали розслідування інциденту.
Як повідомляв УНІАН, над Атлантикою літак потрапив в зону турбулентності. Травми отримали троє пасажирів і сім членів екіпажу, їх після приземлення госпіталізували.