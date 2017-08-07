В аеропорту Торонто зіткнулися два пасажирських літаки

Два пасажирські літаки "зчепилися крилами" в міжнародному аеропорту Торонто. В результаті інциденту ніхто не постраждав, повідомляє телеканал CBC з посиланням на управління аеропортами міста.

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Інцидент з літаком канадської Air Canada і повітряним судном польської LOT стався в суботу. На борту канадського лайнера знаходилися 286 пасажирів.

Польська авіакомпанія повідомила, що літак Air Canada, намагаючись встати на стоянці поруч з літаком LOT, зачепив і пошкодив йому крило. Все сталося в той момент, коли на рейс польської компанії йшла посадка пасажирів. Представники обох компаній повідомили, що почали розслідування інциденту.

Як повідомляв УНІАН, над Атлантикою літак потрапив в зону турбулентності. Травми отримали троє пасажирів і сім членів екіпажу, їх після приземлення госпіталізували.