В аеропорту Торонто зіткнулися два пасажирських літаки

Два пасажирські літаки "зчепилися крилами" в міжнародному аеропорту Торонто. В результаті інциденту ніхто не постраждав, повідомляє телеканал CBC з посиланням на управління аеропортами міста.

Інцидент з літаком канадської Air Canada і повітряним судном польської LOT стався в суботу. На борту канадського лайнера знаходилися 286 пасажирів.

#UPDATE: "It was like a knife going through a piece of meat," passenger tells @CityNews after clip planes wings https://t.co/6ZwMcb73tTpic.twitter.com/cqUErWFjFL