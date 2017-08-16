Біля аеропорту Саутенд в Лондоні стався вибух (фото, відео)

Вибух стався недалеко від міжнародного аеропорту Саутенд в Лондоні, повідомляє газета Daily Mail, передають РИА Новости. За даними газети, після вибуху почалася пожежа. Пожежні служби направляються до місця інциденту - до одного з ангарів аеропорту.

На опублікованій виданням фотографії видно густий темний дим, що піднімається над будівлями.

LATEST: Fire in an aircraft hangar at Southend Airport. Multiple fire crews are tackling.



Vids by Stacey Dawson, Liam Hayes & Steve Warner. pic.twitter.com/nqb5uOiQJE — Your Southend (@YourSouthend) August 16, 2017

В прес-службі аеропорту повідомили, що аеропорт досі відкритий і працює в звичному режимі. На момент вибуху і пожежі літаків в ангарі не було.

За останніми даними, пожежникам вже вдалося взяти вогонь під контроль.

Обставини і причини вибуху і послідуючої пожежі наразі з’ясовуються.

Breaking: We're getting reports of a large fire near to Southend Airport. Thick black smoke seen.



We'll bring you updates as we get them. pic.twitter.com/RLXteduYGS — Your Southend (@YourSouthend) August 16, 2017