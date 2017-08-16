Біля аеропорту Саутенд в Лондоні стався вибух (фото, відео)

14:01, 16 серпня 2017
Світ
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На опублікованій фотографії видно густий темний дим, що піднімається над будівлями.

@airlivenet

Вибух стався недалеко від міжнародного аеропорту Саутенд в Лондоні, повідомляє газета Daily Mail, передають РИА Новости. За даними газети, після вибуху почалася пожежа. Пожежні служби направляються до місця інциденту - до одного з ангарів аеропорту.

На опублікованій виданням фотографії видно густий темний дим, що піднімається над будівлями.

В прес-службі аеропорту повідомили, що аеропорт досі відкритий і працює в звичному режимі. На момент вибуху і пожежі літаків в ангарі не було.

За останніми даними, пожежникам вже вдалося взяти вогонь під контроль.

Обставини і причини вибуху і послідуючої пожежі наразі з’ясовуються.

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