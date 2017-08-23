Лідер КНДР наказав збільшити випуск ракетних двигунів і боєголовок

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав збільшити випуск ракетних двигунів твердого палива та ракетних боєголовок. Про це він заявив під час візиту до Інституту хімічних матеріалів, повідомляє у середу, 23 серпня, офіційне інформаційне агентство країни KCNA, пише DW.

"Він доручив виробляти більше твердопаливних ракетних двигунів та ракетних боєголовок шляхом використання високоточних станків та вуглецевих і змішаних матеріалів" - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялось, з початку цього року року попри застереження з боку ООН КНДР неодноразово проводила ракетні випробування. Президент США Дональд Трамп пригрозив Північній Кореї "вогнем і люттю" у разі погроз на адресу США. У відповідь на це збройні сили КНДР заявили, що "серйозно розглядають" оперативний план ракетного удару по території навколо острова Гуам у Тихому океані, де розташована військова авіабаза США. Пізніше одноосібний лідер КНДР Кім Чен Ин відмовився від ідеї запустити ракети в район американського острова.