Лідер КНДР наказав збільшити випуск ракетних двигунів і боєголовок
На тлі загострення конфлікту через ракетні випробування Північна Корея оголошує про плани збільшення виробництва ракетних двигунів та боєголовок.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав збільшити випуск ракетних двигунів твердого палива та ракетних боєголовок. Про це він заявив під час візиту до Інституту хімічних матеріалів, повідомляє у середу, 23 серпня, офіційне інформаційне агентство країни KCNA, пише DW.
"Він доручив виробляти більше твердопаливних ракетних двигунів та ракетних боєголовок шляхом використання високоточних станків та вуглецевих і змішаних матеріалів" - йдеться у повідомленні.
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Як повідомлялось, з початку цього року року попри застереження з боку ООН КНДР неодноразово проводила ракетні випробування. Президент США Дональд Трамп пригрозив Північній Кореї "вогнем і люттю" у разі погроз на адресу США. У відповідь на це збройні сили КНДР заявили, що "серйозно розглядають" оперативний план ракетного удару по території навколо острова Гуам у Тихому океані, де розташована військова авіабаза США. Пізніше одноосібний лідер КНДР Кім Чен Ин відмовився від ідеї запустити ракети в район американського острова.