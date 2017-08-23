Убивство на підводному човні: у Данії впізнали обезголовлене тіло журналістки

Жіноче тіло без голови і кінцівок, знайдене в прибережних водах Копенгагена, належить зниклій журналістці Кім Валле. Про це повідомила данська поліція, передає Бі-бі-сі.

Тіло Валле було знівечене навмисно. Труп, який був виявлений велосипедистом, який проїжджав поруч з берегом, впізнали за допомогою ДНК-аналізу.

Востаннє Валле бачили на підводному човні данського винахідника Петера Мадсена ввечері 10 серпня. Мадсену пред'явили звинувачення у ненавмисному вбивстві.

Спочатку він сказав поліцейським, що висадив Валле на одному з островів поблизу Копенгагена, але потім змінив свідчення і заявив, що журналістка загинула в результаті нещасного випадку, після чого він "поховав її в море".

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30-річна шведка жила між Нью-Йорком і Пекіном. Вона була журналістом-фрілансером і писала для New York Times, Guardian і Vice.

Журналістка готувала матеріал про Петера Мадсена і його підводний човен "Наутілус". Субмарина була побудована в 2008 році і вважалася тоді найбільшим приватним підводним човном у світі.

Мадсен зібрав гроші на її будівництво за допомогою краудфандінга.

Передбачалося, що поїздка Валле і Мадсена буде короткою. Коли вона не повернулася на наступний ранок, співмешканець Валле повідомив про її зникнення.

Продовжують викликати питання і обставини, при яких затонув "Наутілус".

Відразу після затримання Петер Мадсен говорив, що невелика проблема у баластному відсіку призвела до великої аварії. Субмарина затонула стрімко, говорив він, і нічого не можна було зробити.

Пізніше данська поліція заявила, що підводний човен затопили навмисно. У поліції не уточнили при цьому, чому прийшли до такого висновку.

Мадсен наполягає на своїй невинності.